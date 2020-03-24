"Укрзализныця" назначила на 25 марта еще два поезда для украинцев в Польше

"Укрзализныця" назначила еще два специальных поезда для перевозки украинцев из Польши на завтра, 25 марта.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице Министерства инфраструктуры.

Номера рейсов и время отправления из Перемышля 25.03.20: №716/715 Перемышль-Киев, отправление в 13:10 - прибытие в 22:17; №706/705 Перемышль-Киев, отправление в 15:45 и прибытие в 00:46

Билеты можно приобрести исключительно на сайте "Укрзализныци".

Мининфраструктуры также сообщает, что вместе с авиаперевозчиками планирует рейсы из Турции (Стамбул, Анталия), Катара (Доха), ОАЭ (Дубай), Казахстана (Алматы). Билеты можно приобрести на сайтах авиакомпаний Sky Up Airlines и МАУ.

"Все рейсы принимаются в карантинном терминале В, где работают эпидемиологи. Согласно процедурам, разработанным в Минздраве, пассажиры проходят необходимые тесты и получают предупреждения об ответственности за нарушение 14-дневной изоляции", - отметили в министерстве.

Напомним, более 2 тысяч украинцев уже прибыли из Польши специальными поездами Перемышль-Киев.

Домой из-за рубежа вернулись уже 28 249 украинцев, которые на момент прекращения пассажирского сообщения остались заблокированы в других странах.