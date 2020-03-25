Коронавирусом уже могла заразиться половина населения Британии - оксфордские ученые

Согласно моделированию исследователей Оксфордского университета, в Британии новым коронавируса уже заразилось гораздо больше людей, чем ранее прогнозировали ученые, возможно, даже половина населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Если расчеты ученых верны, меньше чем один человек из тысячи, инфицированных COVID-19, болеет так сильно, чтобы потребовать стационарного лечения. У подавляющего большинства появляются очень легкие симптомы или их нет вообще.

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"Нам необходимо немедленно начать широкомасштабные серологические исследования - тестирование на антитела - чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы сейчас находимся", - сказала Сунетра Гупта, профессор теоретической эпидемиологии, которая возглавляла исследование.

Моделирование оксфордских ученых показывает, что COVID-19 достиг Великобритании не позднее середины января. Как и много новых инфекций, вирус распространялся незаметно, прежде чем в конце февраля были официально зарегистрированы случаи передачи внутри страны.

Нынешние действия британского правительства, которые заключаются в принуждении людей остаться дома и выходить только по необходимости, основанные на исследовании моделирования другой группы ученых из Имперского колледжа Лондона.

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Полагаясь на рекомендации ученых, правительство отказалось от своей предыдущей стратегии создания "иммунитета нации". Ученые опасались, что это приведет к коллапсу Национальной службы здравоохранения из-за большого количества критически больных пациентов.

Если подтвердится модель оксфордских ученых, это означает, что страна уже имеет существенный коллективный иммунитет за счет незафиксированного распространения вируса в течение более двух месяцев. Это означает, что нынешние карантинные ограничения могут быть сняты гораздо раньше, чем планировало правительство.

Чтобы предоставить доказательства своих расчетов, оксфордские ученые планируют на этой неделе начать тестирование населения на антитела. Предварительные результаты можно ожидать в течение нескольких дней.