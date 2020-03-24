"Дипломати не пустили": посол розказав, як молодь хитрощами уникає евакуації з Австрії

Група молодих українців, щоб залишитись на карантин у Відні, переконувала батьків, що посольство заблокувало їхнє повернення додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй Facebook-сторінці розповів посол України в Австрії Олександр Щерба.

За словами Щерби, в суботу до посольства почали телефонувати розлючені батьки, заявляючи, що дипломати не пустили їхніх дітей на літак, і погрожували поскаржитись на дії дипмісії.

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"Почали розбиратися. З’ясувалося, що група молодих - ну дуже молодих - людей вирішила провести карантин у Відні, без пильного ока батьків. А щоб мати в очах батьків вагому причину, вирішила придумати історію. Звалити все на посольство. Мовляв, і в аеропорт нас не пустили, і квитки комусь не тому продали", - розповів Щерба.

Після контактів з дітьми і батьками, коли з’ясувались всі обставини, одну дівчину доставили додому. Група інших молодих людей поки залишається у Відні. Щерба звернувся до них із закликом придбати квиток на літак, що вилітає у вівторок.

"Хочу звернутися до них: Завтра рейс на літак! В 14:00! В аеропорт всіх пускають! Білети продаються онлайн! Поспішайте! Консул, якого ви оббрехали, надасть вам всю необхідну допомогу!" - написав посол.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, станом на 23 березня близько 20 тисяч українців просять повернути їх додому з-за кордону.