Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Коронавирус во Франции: за сутки умерло рекордное число людей, более 22 тысяч больных

Коронавирусом уже "могла заразиться половина населения Британии" - оксфордские ученые

Италия: 743 погибших за сутки, число больных из-за коронавируса возобновило резкий рост

ЕС на 30 дней ограничил въезд граждан третьих стран, чтобы сдержать коронавирус






В Украину вернулись более 78 тысяч граждан - МИД

Среда, 25 марта 2020, 09:25

Более 78 тысяч украинцев вернулись в страну со времени ограничений передвижения в связи с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД о коронавирусе по состоянию на вечер 24 марта.

Читайте также
Германия согласилась эвакуировать граждан Украины из отдаленных стран

"78592 гражданина уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений", - сообщили в министерстве.

По данным МИД, 18 украинцев с коронавирусом проходят лечение за рубежом. Больше всего, пятеро - в Германии.

Кроме того, 152 украинца находятся на карантине. Большинство из них, 106 граждан, в Польше.

Читайте также
"Болезнь белых людей": фейки мешают ЕС эвакуировать своих граждан

Выздоровели четверо украинцев в Японии, один в Италии и один в Польше. Количество погибших не изменилось - трое граждан Украины умерли в Италии.

Напомним, ранее посол Украины в Австрии рассказал, как молодежь хитростями избегает эвакуации.

Читайте также: Вернуть всех домой: чем последнюю неделю занимался украинский МИД

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
МИД
powered by lun.ua