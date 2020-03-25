В Украину вернулись более 78 тысяч граждан - МИД
Более 78 тысяч украинцев вернулись в страну со времени ограничений передвижения в связи с коронавирусом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД о коронавирусе по состоянию на вечер 24 марта.
"78592 гражданина уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений", - сообщили в министерстве.
По данным МИД, 18 украинцев с коронавирусом проходят лечение за рубежом. Больше всего, пятеро - в Германии.
Кроме того, 152 украинца находятся на карантине. Большинство из них, 106 граждан, в Польше.
Выздоровели четверо украинцев в Японии, один в Италии и один в Польше. Количество погибших не изменилось - трое граждан Украины умерли в Италии.
Напомним, ранее посол Украины в Австрии рассказал, как молодежь хитростями избегает эвакуации.
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