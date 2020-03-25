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У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила 30 тисяч

Середа, 25 березня 2020, 09:57

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Німеччині за добу зросла на 4191.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

Згідно з цими даними, на цей час вірусом у Німеччині заражені 31 554 особи.

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Кількість загиблих за останню добу зросла до 149 осіб (+36).

Водночас, за даними американського університету Джона Хопкінса, у Німеччині налічується близько 33 000 заражених. 159 людей померли від хвороби легенів, викликаної коронавірусом.

Різні цифри пояснюються тим, що за основу установи використовують різні дані.

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Коронавірус Німеччина
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