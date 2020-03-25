В Германии количество инфицированных коронавирусом превысило 30 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки выросло на 4191.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

Согласно этим данным, в настоящее время вирусом в Германии заражены 31 554 человека.

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Количество погибших за последние сутки увеличилось до 149 человек (+36).

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, в Германии насчитывается около 33 тысяч зараженных. 159 человек умерли от болезни легких, вызванной коронавирусом.

Разные цифры объясняются тем, что за основу учреждения используют различные данные.