В Германии количество инфицированных коронавирусом превысило 30 тысяч
Среда, 25 марта 2020, 09:57
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки выросло на 4191.
Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.
Согласно этим данным, в настоящее время вирусом в Германии заражены 31 554 человека.
Количество погибших за последние сутки увеличилось до 149 человек (+36).
В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, в Германии насчитывается около 33 тысяч зараженных. 159 человек умерли от болезни легких, вызванной коронавирусом.
Разные цифры объясняются тем, что за основу учреждения используют различные данные.
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