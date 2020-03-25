Міністри ЄС не домовилися про стратегію порятунку ослабленої коронавірусом економіки

Міністри фінансів країн ЄС не дійшли згоди щодо загальноєвропейської стратегії боротьби з економічним спадом, викликаним коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністри у вівторок провели відеоконференцію, щоб обговорити подальші заходи ЄС, запропоновані деякими урядами для того, щоб переконати інвесторів і інших, що блок знайде спільну відповідь на вірус, який підірвав економічну діяльність.

Країни Південної Європи сподівалися, що міністри погодяться на нові кредитні лінії з фонду порятунку єврозони або створення спеціальних "коронаоблігацій" ЄС для фінансування економічної боротьби. Але кілька країн, включаючи Нідерланди і Німеччину, виступили проти.

"Нам все ще потрібно більше працювати, такий був підсумок цього вечора. Мандат, який ми отримаємо від лідерів, є абсолютно ключовим для наступних кроків", - заявив журналістам португальський міністр Маріо Сентено.

За словами Сентено, замість ідеї коронаоблігацій багато країн вважають за краще відкривати кредитні лінії з Європейського механізму стабільності (ESM), хоча нічого не було погоджено.

Керівник ESM Клаус Реглінг сказав, що була підтримана ідея кредитних ліній, які могли б підтримати 2% економічного виробництва країн єврозони і надали б умови того, як уряди можуть використовувати гроші.

"Але кожна держава буде самостійно вирішувати, чи хоче вона подати заявку на це чи ні", - сказав він.

Нагадаємо, німецький уряд представив пакет заходів на суму до 750 мільярдів євро, щоб пом'якшити збиток від спалаху коронавірусу для найбільшої економіки Європи.