Министры ЕС не договорились о стратегии спасения ослабленной коронавирусом экономики

Министры финансов стран ЕС не достигли согласия по поводу общеевропейской стратегии борьбы с экономическим спадом, вызванным коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министры во вторник провели видеоконференцию, чтобы обсудить дальнейшие меры ЕС, предложенные некоторыми правительствами для того, чтобы убедить инвесторов и других, что блок найдет общий ответ на вирус, подорвавший экономическую деятельность.

Страны Южной Европы надеялись, что министры согласятся на новые кредитные линии из фонда спасения еврозоны или создание специальных "коронаоблигаций" ЕС для финансирования экономической борьбы. Но несколько стран, включая Нидерланды и Германию, выступили против.

"Нам все еще нужно больше работать, таков был итог этого вечера. Мандат, который мы получаем от лидеров, является абсолютно ключевым для следующих шагов", - заявил журналистам Марио Сентено из Португалии.

По словам Сентено, взамен идеи коронаоблигаций многие страны предпочитают открывать кредитные линии из Европейского механизма стабильности (ESM), хотя ничего не было согласовано.

Руководитель ESM Клаус Реглинг сказал, что была поддержана идея кредитных линий, которые могли бы поддержать 2% экономического производства стран еврозоны и предоставили бы условия того, как правительства могут использовать деньги.

"Но каждое государство будет самостоятельно решать, хотят ли они подать заявку на это или нет", - сказал он.

Напомним, немецкое правительство представило пакет мер на сумму до 750 млрд евро, чтобы смягчить ущерб от вспышки коронавируса для крупнейшей экономики Европы.