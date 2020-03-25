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Турецькі прокурори вимагають довічного ув’язнення для 20 саудитів за вбивство журналіста

Середа, 25 березня 2020, 15:30

Прокуратура Стамбула в середу підготувала цивільний позов проти 20 підозрюваних, причетних до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

У своїй заяві головний державний прокурор Стамбула Ірфан Фідан заявив, що розслідування вбивства саудівського журналіста завершено.

Обвинувальний висновок звинувачує колишнього заступника глави Генеральної розвідки Саудівської Аравії Ахмеда аль-Асірі і колишнього радника королівського двору Сауда аль-Кахтані в тому, що вони "спровокували навмисне вбивство з жахливими намірами".

Він звинувачує ще 18 осіб у скоєнні вбивства Хашоггі, резидента США і оглядача газети Washington Post, йдеться в заяві прокуратури.

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Обвинувальний висновок був заснований на аналізі записів мобільних телефонів підозрюваних, записів їх в'їзду і виїзду з Туреччини і їх присутності в консульстві, а також на аналізі телефону, ноутбука і iPad Хашоггі.

Для всіх підозрюваних прокуратура вимагає довічного ув’язнення.

Джамаль Хашоггі був убитий і розчленований групою саудівських оперативників в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Ер-Ріяд спочатку заперечував вбивство, але майже через три тижні після зникнення журналіста нарешті визнав, що Хашоггі був убитий навмисно, але заперечував будь-яку причетність королівської сім'ї.

У цьому інциденті були звинувачені чиновники нижчого рівня, в тому числі п'ять осіб, яким тепер загрожує смертна кара. Наприкінці березня державний прокурор Саудівської Аравії заявив, що вони будуть домагатися смертної кари для п'яти підозрюваних з 21 фігуранта цієї справи. Анкара назвала цю заяву незадовільною і зажадала від Ер-Ріяда справжньої співпраці.

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Вбивство Хашоггі
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