Турецкие прокуроры требуют пожизненного заключения для 20 саудитов за убийство журналиста

Прокуратура Стамбула в среду подготовила гражданский иск против 20 подозреваемых, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

В своем заявлении главный государственный прокурор Стамбула Ирфан Фидан заявил, что расследование убийства саудовского журналиста завершено.

Обвинительное заключение обвиняет бывшего заместителя главы Генеральной разведки Саудовской Аравии Ахмеда аль-Асири и бывшего советника королевского двора Сауда аль-Кахтани в том, что они "спровоцировали умышленное убийство с ужасными намерениями".

Он обвиняет еще 18 человек в совершении убийства Хашогги, резидента США и обозревателя газеты Washington Post, говорится в заявлении прокуратуры.

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Обвинительный вывод был основан на анализе записей мобильных телефонов подозреваемых, записей их въезда и выезда из Турции и их присутствия в консульстве, а также на анализе телефона, ноутбука и iPad Хашогги.

Для всех подозреваемых прокуратура требует пожизненного заключения.

Джамаль Хашогги был убит и расчленен группой саудовских оперативников в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Эр-Рияд сначала отрицал убийство, но спустя почти три недели после исчезновения журналиста наконец признал, что Хашогги был убит намеренно, но отрицал любую причастность королевской семьи.

В этом инциденте были обвинены чиновники низшего уровня, в том числе пять человек, которым теперь грозит смертная казнь. В конце марта государственный прокурор Саудовской Аравии заявил, что они будут добиваться смертной казни для пяти подозреваемых из 21 фигуранта этого дела. Анкара назвала это заявление неудовлетворительной и потребовала от Эр-Рияда настоящего сотрудничества.