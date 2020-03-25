Коронавірус: Європарламент призупиняє традиційні пленарні сесії до вересня

У зв’язку з пандемією коронавірусу, Європейський парламент призупиняє традиційні 4-денні пленарні сесії у Страсбурзі щонайменш до вересня.



Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Euractiv.

Натомість будуть проводитися короткі пленарні сесії у Брюсселі – після обіду та вранці наступного дня: 13-14 травня, 17-18 травня, 17-18 червня та 8-9 липня. Також в установі суттєво скорочують кількість зустрічей у комітетах та політичних групах.





Вперше нову систему застосують у завтра, 26 березня. Європарламентарі зможуть брати участь у засіданні та голосувати віддалено. Повідомляється, що у Брюсселі зараз перебувають близько сотні депутатів, але не всі планують бути присутні безпосередньо у залі.

На засіданні головуватиме президент Європарламенту Давид Сассолі. Сьогодні він завершив 14-денну самоізоляцію після повернення з Італії.



На сайті Європарламенту повідомляється, що обговорювати планують наступні питання:

- інвестиційна ініціатива з реагування на пандемію коронавірусу, що передбачає надання країнам ЄС до 37 мільярдів євро з Фонду солідарності для подолання наслідків пандемії;

- розширення масштабів допомоги з Фонду солідарності, щоб охопити екстрені ситуації у сфері охорони здоров’я;

- ініціатива щодо припинення порожніх авіарейсів ("рейсів-привидів").

Як повідомлялося раніше, у Європарламенті підтвердилися вже 6 випадків захворювання на новий коронавірус.