Коронавирус: Европарламент приостанавливает традиционные пленарные сессии до сентября

В связи с пандемией коронавируса Европейский парламент приостанавливает традиционные 4-дневные пленарные сессии в Страсбурге минимум до сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Вместо этого будут проводиться короткие пленарные сессии в Брюсселе - после обеда и утром следующего дня: 13-14 мая, 17-18 мая, 17-18 июня и 8-9 июля. Также в учреждении существенно сокращают количество встреч в комитетах и ​​политических группах.

Впервые новую систему применят завтра, 26 марта. Европарламентарии смогут участвовать в заседании и голосовать удаленно. Сообщается, что в Брюсселе сейчас находятся около сотни депутатов, но не все планируют присутствовать непосредственно в зале.

На заседании будет председательствовать президент Европарламента Давид Сассоли. Сегодня он завершил 14-дневную самоизоляцию после возвращения из Италии.

На сайте Европарламента сообщается, что обсуждать планируют следующие вопросы:

- инвестиционная инициатива по реагированию на пандемию коронавируса, предусматривающая предоставление странам ЕС до 37 млрд евро из Фонда солидарности для преодоления последствий пандемии;

- расширение масштабов помощи из Фонда солидарности, чтобы охватить экстренные ситуации в сфере здравоохранения;

- инициатива о прекращении пустых авиарейсов ("рейсов-призраков").

Как сообщалось ранее, в Европарламенте подтвердились уже 6 случаев заболевания новым коронавирусом.