Президент Європарламенту завершує самоізоляцію і головуватиме на пленарній сесії

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі сьогодні завершить самоізоляцію та вже завтра головуватиме на пленарному засіданні.



Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це заявив прессекретар Сассолі.



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10 березня президент Європарламенту самоізолювався на 14 днів після подорожі до Італії.

На сайті Європарламенту повідомляється, що 26 березня на пленарному засіданні у Брюсселі планують обговорювати наступні питання:

- інвестиційна ініціатива з реагування на пандемію коронавірусу, що передбачає надання країнам ЄС до 37 мільярдів євро з Фонду солідарності для подолання наслідків пандемії;

- розширення масштабів допомоги з Фонду солідарності, щоб охопити екстрені ситуації у сфері охорони здоров’я;

- ініціатива щодо припинення порожніх авіарейсів ("рейсів-привидів").

У зв’язку з пандемією, цього разу європарламентарі зможуть брати участь у засіданні та голосувати дистанційно.



20 березня коронавірус вперше підтвердили у депутата Європарламенту. 23 березня в інституції повідомили про смерть одного з працівників. Він працював підрядником у Генеральному директораті з питань інновацій та технологічної підтримки.