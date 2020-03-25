Президент Європарламенту завершує самоізоляцію і головуватиме на пленарній сесії
Президент Європейського парламенту Давид Сассолі сьогодні завершить самоізоляцію та вже завтра головуватиме на пленарному засіданні.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це заявив прессекретар Сассолі.
10 березня президент Європарламенту самоізолювався на 14 днів після подорожі до Італії.
На сайті Європарламенту повідомляється, що 26 березня на пленарному засіданні у Брюсселі планують обговорювати наступні питання:
- інвестиційна ініціатива з реагування на пандемію коронавірусу, що передбачає надання країнам ЄС до 37 мільярдів євро з Фонду солідарності для подолання наслідків пандемії;
- розширення масштабів допомоги з Фонду солідарності, щоб охопити екстрені ситуації у сфері охорони здоров’я;
- ініціатива щодо припинення порожніх авіарейсів ("рейсів-привидів").
У зв’язку з пандемією, цього разу європарламентарі зможуть брати участь у засіданні та голосувати дистанційно.
20 березня коронавірус вперше підтвердили у депутата Європарламенту. 23 березня в інституції повідомили про смерть одного з працівників. Він працював підрядником у Генеральному директораті з питань інновацій та технологічної підтримки.