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Командующего ВМС Черногории отправили в карантин за нарушение режима самоизоляции

Среда, 25 марта 2020, 17:13

Полиция отправила командующего ВМС Черногории Веско Томановича в принудительный карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Полиция города Бар пошла на такой шаг в отношении командующего за нарушение им временного требования о домашней самоизоляции.

Управление полиции также сообщило, что против Томановича подали уголовную жалобу.

"Полиция должна выполнять меры, введенные компетентными органами. Не делая при этом никаких исключений", - заявили в полиции.

Напомним, после обнаружения первых случаев заражения коронавирусом Черногория ввела жесткие карантинные меры.

Сейчас в Черногории зафиксировали 52 случая заражения.

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