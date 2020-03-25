Епідемія у Нідерландах: 80 загиблих та 850 хворих на коронавірус за добу

За останню добу від ускладнень коронавірусу у Нідерландах померло 80 осіб, виявили 852 нових випадків інфікування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

Для порівняння, напередодні зафіксували 63 летальних випадки, позавчора – 34.

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Водночас, зазначається, що не всі з 80 померли безпосередньо за минулу добу, оскільки про летальні випадки не завжди повідомляють одразу.



Станом на 15 годину 25 березня, загальна кількість загиблих досягла 356 осіб, кількість зафіксованих випадків інфікування – 6412. З них госпіталізовані – близько 1840 осіб.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що реальна кількість інфікованих – значно більша, тому що не всі пацієнти з підозрою проходять тестування.

Як повідомлялося раніше, директор Центру контролю інфекційних захворювань Яап ван Діссел заявив, що обмежувальні заходи вже допомогли зупинити експоненційне поширення інфекції. За попередніми оцінками, кількість людей, заражених вже інфікованою людиною, нижча або дорівнює одному, що є "сприятливим сигналом".



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