В Естонії – перша смерть від коронавірусу
В Естонії зафіксували першу смерть від коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на естонське видання ERR.
Загибла – 83-річна жінка. Її госпіталізували 20 березня у центральний госпіталь Таллінна. Повідомляється, що у неї раніше були хронічні проблеми з серцево-судинною системою.
"Це дуже сумний день. Ми маємо бути готові до того, що вірус призведе до інших смертей в Естонії. Саме тому дуже важливо пильно стежити за особами поважного віку і тими, хто має хронічні хвороби", - зазначив Аркадій Попов, керівник кризового центру естонської Агенції охорони здоров’я.
Президент Естонії Керсті Кальюлайд та прем'єр-міністр Юрі Ратас висловили співчуття родичам померлої.
"Це сумний день... Ми боялися цього, але все ж сподівалися, що це станеться не скоро", - зазначила Керсті Кал’юлайд.
Вона додала, що подальший розвиток ситуації залежить від відповідальності кожного з громадян.
"Ми демократична країна, і тут держава не може брати на себе відповідальність за дотримання соціальної дистанції. Заходи, до яких вдаються Естонія та інші країни Заходу, неспівмірні з заходами, застосованими Китаєм. Відповідальність – на кожному з нас", - наголосила президент Естонії.
Загалом у країні зафіксовано 404 випадки захворювання на коронавірус, за останню добу підтвердили 35 нових випадків.