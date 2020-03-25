В Эстонии – первая смерть от коронавируса

В Эстонии зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на эстонское издание ERR.

Погибшая – 83-летняя женщина. Ее госпитализировали 20 марта в центральный госпиталь Таллинна. Сообщается, что у нее раньше были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Читайте также В Литве от коронавируса умерли уже 4 человека, заражение есть и в Сейме

"Это очень печальный день. Мы должны быть готовы к тому, что вирус приведет к другим смертям в Эстонии. Именно поэтому очень важно внимательно следить за лицами преклонного возраста и теми, кто имеет хронические болезни", - отметил Аркадий Попов, руководитель кризисного центра эстонской Агентства здравоохранения.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас выразили соболезнования родственникам умершей.

"Это печальный день ... Мы боялись этого, но все же надеялись, что это произойдет не скоро", - отметила Керсти Кальюлайд.

Она добавила, что дальнейшее развитие ситуации зависит от ответственности каждого из граждан.

"Мы демократическая страна, и здесь государство не может брать на себя ответственность за соблюдение социальной дистанции. Меры, предпринимаемые Эстонией и другими странами Запада, нельзя сравнить с мерами, применяемыми Китаем. Ответственность – на каждом из нас", - отметила президент Эстонии.

Всего в стране зафиксировано 404 случая заболевания коронавирус, за последние сутки подтвердили 35 новых случаев.