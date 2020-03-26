Чорногорія звинуватила Сербію у конфіскації трьох апаратів штучної вентиляції легень
Сербія конфіскувала апарати для штучної вентиляції легень, які закупила та намагалася доставити Чорногорія.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише чорногорське видання Vijesti.
Чорногорський Фонд медичного страхування замовив у шведського виробника п'ять апаратів для штучної вентиляції легень і три з них вчора були затримані на кордоні з Сербією та згодом конфісковані.
Директор фонду Сеад Циргіч підтвердив інформацію про конфіскацію. За його словами, ця поставка не була пожертвою і фонд підписав контракт з постачальником, компанією Farmont, і вже було доставлено два апарати, але інші три були конфісковані
"Пристрої були замовлені у представника шведського виробника респіраторів, що базується в Сербії", - заявив Циргіч.
У Сербії поки що ніяк не відреагували на звинувачення Чорногорії.
У Сербії за останню добу виявлено 81 новий випадок коронавірусу. Це найбільший показник у країні з початку епідемії. Загалом у країні підтверджено 384 випадки, померли шість людей.
Після виявлення перших випадків зараження коронавірусом Чорногорія ввела жорсткі карантинні заходи. Наразі у Чорногорії зафіксували 52 випадки зараження.
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