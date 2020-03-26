Черногория обвинила Сербию в конфискации трех аппаратов искусственной вентиляции легких

Сербия конфисковала аппараты для искусственной вентиляции легких, которые закупила и пыталась доставить Черногория.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет черногорское издание Vijesti.

Черногорский Фонд медицинского страхования заказал у шведского производителя пять аппаратов для искусственной вентиляции легких, но три из них вчера были задержаны на границе с Сербией и впоследствии конфискованы.

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Директор фонда Сеад Циргич подтвердил информацию о конфискации. По его словам, эта поставка не была пожертвованием и фонд подписал контракт с поставщиком, компанией Farmont, и уже был доставлен два аппарата, но остальные три были конфискованы

"Устройства были заказаны у представителя шведского производителя респираторов, базирующегося в Сербии", - заявил Циргич.

В Сербии пока никак не отреагировали на обвинения Черногории.

В Сербии за последние сутки выявлен 81 новый случай коронавируса. Это самый большой показатель в стране с начала эпидемии. Всего в стране подтверждено 384 случая, умерли шесть человек.

После выявления первых случаев заражения коронавирусом Черногория ввела жесткие карантинные меры. На сегодня в стране зафиксировали 52 случая заражения.

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