Єврокомісія отримає дані мобільних операторів для відстеження вірусу 

Вісім мобільних операторів у Європі погодилися надати Європейській комісії геолокаційні дані користувачів для відстеження поширення коронавірусу.

Про це заявило об'єднання мобільних операторів GSMA в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Orange, Vodafone, Deutsche Telekom та п’ять інших операторів зв'язку домовилися поділитися з Європейською комісією своїми даними, щоб спробувати зупинити поширення пандемії коронавірусу.

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Комісія використовуватиме анонімні дані з метою захисту конфіденційності. Йдеться про сукупність даних про місцезнаходження мобільних телефонів, щоб координувати заходи з відстеження поширення вірусу.

Тьоєрі Бретон, європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг, запевнив, що дані будуть видалені після закінчення коронавірусної кризи. Він запевнив, що план ЄС не має на меті контролю за людьми.

Європейський інспектор із захисту даних (EDPS) заявив, що цей проєкт апріорі не порушує правила конфіденційності, доки існують гарантії. "Комісія повинна чітко визначити набір даних, які вона хоче отримати, та забезпечити прозорість стосовно громадськості, щоб уникнути будь-яких непорозумінь", - йдеться в листі EDPS до Єврокомісії.

Країни від Сінгапуру до Тайваню та Ізраїлю використовують різні методи, такі як додатки для смартфонів з відстеженням контактів, "електронний паркан" на базі мобільного телефону, супутникове відстеження телефонів, щоб визначити місцезнаходження людей для боротьби з поширенням вірусу.

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