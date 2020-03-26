Еврокомиссия получит данные мобильных операторов для отслеживания вируса

Восемь мобильных операторов в Европе согласились предоставить Европейской комиссии геолокационные данные пользователей для отслеживания распространения коронавируса.

Об этом заявило объединение мобильных операторов GSMA в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Orange, Vodafone, Deutsche Telekom и пять других операторов связи договорились поделиться с Европейской комиссией своими данными, чтобы попытаться остановить распространение пандемии коронавируса.

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Комиссия будет использовать анонимные данные с целью защиты конфиденциальности. Речь идет о совокупности данных о местонахождении мобильных телефонов, чтобы координировать меры по отслеживанию распространения вируса.

Тьоери Бретон, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и услуг, заверил, что данные будут удалены после окончания коронавирусного кризиса. Он заверил, что план ЕС не стремится к контролю за людьми.

Европейский инспектор по защите данных (EDPS) заявил, что этот проект априори не нарушает правила конфиденциальности, пока существуют гарантии. "Комиссия должна четко определить набор данных, которые она хочет получить, и обеспечить прозрачность относительно общественности, чтобы избежать любых недоразумений", - говорится в письме EDPS в Еврокомиссию.

Страны от Сингапура до Тайваня и Израиля используют различные методы, такие как приложения для смартфонов с отслеживанием контактов, "электронный забор" на базе мобильного телефона, спутниковое отслеживание телефонов, чтобы определить местонахождение людей для борьбы с распространением вируса.



