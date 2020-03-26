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ЄС готовий організувати збір коштів на розробку вакцини від COVID-19

Четвер, 26 березня 2020, 18:52

Європейський союз готовий організувати онлайн-захід зі збору коштів для розробки вакцини від хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом.

Про це йдеться у спільній заяві президентів Єврокомісії і європейської ради за результатами відео конференції лідерів G20.

"Європа готова організувати міжнародний онлайн захід зі збору внесків для забезпечення адекватного фінансування розробки та впровадження вакцини проти COVID-19" - йдеться у заяві.

Президенти Єврокомісії та Європейської ради в ході відеоконференції G20 заявили, що ЄС прихильний міжнародному співробітництву в боротьбі з пандемією COVID-19 і буде допомагати вразливим країнам, особливо в Африці.

Вони також наголосили, що країни "Великої двадцятки" повинні координувати свою макроекономічну політику, мобілізувати всі наявні інструменти для пом'якшення економічного спаду, підтримки найбільш постраждалих працівників і компаній.

Як повідомлялося, країни G20 вкладуть у глобальну економіку більше $5 трлн для подолання негативних наслідків пандемії коронавірусу.

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