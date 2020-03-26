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ЕС готов организовать сбор средств на разработку вакцины от COVID-19

Четверг, 26 марта 2020, 18:52

Европейский союз готов организовать онлайн-мероприятие по сбору средств для разработки вакцины от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Еврокомиссии и Европейского совета по результатам видео-конференции лидеров G20.

"Европа готова организовать международное онлайн мероприятие по сбору взносов для обеспечения адекватного финансирования разработки и внедрения вакцины против COVID-19" - говорится в заявлении.

Президенты Еврокомиссии и Европейского совета в ходе видеоконференции G20 заявили, что ЕС привержен международному сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19 и будет помогать уязвимым странам, особенно в Африке.

Они также подчеркнули, что страны "Большой двадцатки" должны координировать свою макроэкономическую политику, мобилизовать все имеющиеся инструменты для смягчения экономического спада, поддержки наиболее пострадавших работников и компаний.

Как сообщалось, страны G20 вложат в глобальную экономику более $5 трлн для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса.

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