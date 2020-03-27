США лідирують у світі за кількістю заражених коронавірусом
Сполучені Штати Америки вийшли на перше місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, ставши епіцентром пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, у США зафіксовано 85 991 випадок захворювання.
У Китаї, де зародився коронавірус, 81 782 випадки заражень. Італія, епіцентр пандемії у Європі, має 80 589 випадків.
Водночас у США значно менше смертей - 1 296, тоді як в Китаї 3 291 і 8 215 в Італії.
На запитання про зростаючу кількість заражень на брифінгу Білого дому в четвер президент Трамп сказав, що це "данина кількості тестів, які ми робимо".
Віцепрезидент Майк Пенс заявив, що тести на коронавірус тепер доступні у всіх 50 штатах. За його словами, понад 552 000 тестів було проведено по всій країні.
Щонайменше 160 мільйонам американців було наказано залишитися вдома в штатах по всій країні: від Каліфорнії до Нью-Йорка.
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