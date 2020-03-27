США лидируют в мире по количеству зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом, став эпицентром пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, в США зафиксирован 85 991 случай заболевания.

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В Китае, где зародился коронавирус, 81 782 случаи заражений. Италия, эпицентр пандемии в Европе, имеет 80 589 случаев.

В то же время в США значительно меньше смертей - 1 296, тогда как в Китае 3 291 и 8 215 в Италии.

На вопрос о возрастающем количестве заражений на брифинге Белого дома в четверг президент Трамп сказал, что это "дань количеству тестов, которые мы делаем".

Вице-президент Майк Пенс заявил, что тесты на коронавирус теперь доступны во всех 50 штатах. По его словам, более 552 000 тестов было проведено по всей стране.

По меньшей мере 160 миллионам американцев было приказано остаться дома в штатах по всей стране: от Калифорнии до Нью-Йорка.

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