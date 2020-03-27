В больницах Парижского региона не хватает мест для больных коронавирусом

Завтра отдельные больницы региона Иль-де-Франс могут оказаться заполненными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал президент Федерации медицинских учреждений Франции Фредерик Вальт в комментарии BFM TV.

По его словам, при имеющейся динамике госпитализации новых пациентов с коронавирусом "сегодня вечером или завтра" отдельные больницы будут полностью заполнены. В связи с этим он призывает организовать трансфер пациентов в другие регионы, чтобы избежать ситуации, когда медики не смогут оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.

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"Нам нужно признать реальное положение дел и проявить региональную солидарность. Во Франции менее загруженные больницы. Это не значит, что через несколько недель они не столкнутся с той же проблемой, однако в ближайшие дни и недели можно рассчитывать на их помощь... Мы должны избежать ситуации, когда медики будут вынуждены выбирать между несколькими пациентами", - отметил Фредерик Вальт.

Он добавил, что начать решать вопрос нужно уже сейчас.

Напомним, вчера во Франции впервые осуществили перевозку больных коронавирусом переоборудованным скоростным поездом. 20 человек перевезли из Эльзаса в Луару, где больницы менее загружены.

Во Франции за последние сутки от коронавируса умерло 365 человек - наибольшее количество с начала эпидемии, среди них - 16-летняя девушка.

По последним данным, в стране насчитывается 29 155 подтвержденных случаев заболевания.