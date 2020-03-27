Грузія слідом за Іспанією відмовилась від тестів китайської компанії

Грузія відмовилась від закупівлі експрес-тестів на коронавірус китайської компанії Shenzhen Bioeasy Biotechnology через сумніви у їхній якості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинське видання Civil.

Таке рішення прийняв уряд країни після повідомлень з Іспанії про те, що придбані нею тести на COVID-19 виявилися ненадійними.



"Після того, як з’ясувалося, що тести мають низький відсоток точності, компанія повідомила нам про це і ми скасували контракт з міркувань безпеки", - розповіла на пресконференції міністр охорони здоров’я Грузії Катерина Тікарадзе.

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23 березня Міністерство охорони здоров’я Грузії підписало з Shenzhen Bioeasy Biotechnology контракт на закупівлю 200 тисяч швидких тестів для діагностики нового коронавірусу загальною вартістю 1,182,500 доларів.

Перші 3 тисячі тестів мали прибути в країну до кінця тижня.

Катерина Тікарадзе додала, що міністерство розпочало пошук альтернативного постачальника.Тести повинні будуть пройти контроль якості у Грузії для підтвердження точності й відповідності стандартам безпеки.



Станом на 27 березня, у Грузії зафіксовано 81 випадок захворювання на новий коронавірус. З 20 березня для протидії пандемії Грузія призупинила міжнародне авіасполучення, а 21 березня запровадила надзвичайний стан.



Нагадаємо, 26 березня іспанські органи охорони здоров’я заявили, що повертають китайському виробнику придбану партію швидких тестів, оскільки вони виявилися ненадійними.

Іспанія придбала 640 тисяч швидких тестів. Мадридські лікарні, які почали використовувати першу партію, виявили, що тести дали негативні результати у пацієнтів, які вже були підтвердженими хворими на коронавірус.

Іспанські мікробіологи повідомили, що перші 9 тисяч тестів із партії мають чутливість лише 30%, а потрібно принаймні 80%.

Зазначимо, про покупку для Києва швидких тестів саме цієї компанії 10 березня повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, ці тести мали розповсюдити по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.