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Коронавірус: Швеція заборонила збори більше 50 людей, в країні майже 100 померлих

П'ятниця, 27 березня 2020, 15:49

Уряд Швеції заборонив усі публічні зібрання за участі більше ніж 50 людей щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію SVT.

Заборона почне діяти з найближчої неділі, за її порушення загрожує штраф і навіть ув’язнення.

"Це не загальна рекомендація, а сувора урядова заборона" - заявив глава МВС Швеції Мікаель Дамберг.

Заборона поширюється на похорони, обряди хрещення і весілля.

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11 березня влада Швеції обмежила масові зібрання 500 учасниками. У шведській службі громадського здоров’я вважають, що ці заходи мали гарний ефект, однак з огляду на поширення коронавірусу їх слід розширити.

Прем’єр Швеції Стефан Льовен заявив, що попереду на країну чекають тяжкі місяці.

"Захворіє ще більше людей. Деякі компанії збанкрутують, люди втратять роботу, буде втрачено багато життів" - сказав він. Водночас, прем’єр зазначив, що уряд не може "заборонити все" і в інтересах кожного дотримуватися загальних рекомендацій.

Станом на 27 березня у Швеції від коронавірусу померли 92 людини, заражених більше 3 тисяч.

Як повідомлялося, Швеція вивозить дипломатів з країн з поганою медициною, в тому числі з України.

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Коронавірус Швеція
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