Коронавирус: Швеция запретила собираться больше 50 человек, в стране почти 100 умерших

Правительство Швеции запретило все публичные собрания с участием более 50 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию SVT.

Запрет начнет действовать с ближайшего воскресенья, за нарушение грозит штраф и даже заключение.

"Это не общая рекомендация, а строгий правительственный запрет", - заявил глава МВД Швеции Микаэль Дамберг.

Запрет распространяется на похороны, обряды крещения и свадьбы.

Читайте также В Швеции военные разворачивают полевой "коронавирусный" госпиталь у Стокгольма

11 марта власти Швеции ограничила массовые собрания 500 участниками. В шведской службе общественного здоровья считают, что эти меры произвели хороший эффект, однако, учитывая распространение коронавируса, их следует расширить.

Премьер Швеции Стефан Левен заявил, что впереди страну ждут тяжелые месяцы.

"Заболеет еще больше людей. Некоторые компании обанкротятся, люди потеряют работу, будет потеряно много жизней", - сказал он. В то же время премьер отметил, что правительство не может "запретить все" и в интересах каждого - придерживаться общих рекомендаций.

По состоянию на 27 марта в Швеции от коронавируса умерли 92 человека, зараженных более 3 тысяч.

Как сообщалось, Швеция вывозит дипломатов из стран с плохой медициной, в том числе из Украины.