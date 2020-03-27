Прага обіцяє захищати права українських громадян у Чехії в часи коронавірусної кризи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з чеським колегою Томашем Петршічеком, що права громадян України у Чехії під час коронавірусної кризи будуть захищені.

Про це йшлося 27 березня під час їхньої телефонної розмови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ми спостерігаємо ознаки рецесії у Європі. Ви знаєте не гірше за мене про тисячі українських робітників в Чехії і загрози звільнень через закриття підприємств. Потрібно переконатися, щоб законні права громадян України були дотримані. Щоб роботодавці ставилися до всіх по закону. Незалежно від національного походження", - зауважив Дмитро Кулеба.

Томаш Петршічек запевнив, що уряд Чехії пильнує, аби громадянам України гарантувалися всі законні права, а підприємства дотримувалися трудового права. Компанії, які вдаватимуться до дискримінаційних кроків чи не будуть виконувати зобов’язання, втратять право брати участь в низці урядових програм.

Міністр закордонних справ Чехії також запевнив Дмитра Кулебу, що документи на перебування громадян України в Чехії будуть продовжені на період пандемії, і штрафів за прострочені документи не накладатимуть.

Глави МЗС України та Чехії також домовилися організувати транзитний коридор для чеських та українських громадян через Словаччину.

Раніше повідомлялося, що Угорщина не буде штрафувати громадян України за протерміновані документи на час дії обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.