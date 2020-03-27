Прага обещает защищать права украинских граждан в Чехии во времена коронавирусного кризиса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с чешским коллегой Томашем Петршичеком, что права граждан Украины в Чехии во время коронавірусної кризиса будут защищены.

Об этом шла речь 27 марта во время их телефонного разговора, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД.

"Мы наблюдаем признаки рецессии в Европе. Вы знаете не хуже меня о тысячи украинских рабочих в Чехии и угрозы увольнений из-за закрытия предприятий. Нужно убедиться, чтобы законные права граждан Украины были соблюдены. Чтобы работодатели относились ко всем по закону. Независимо от национального происхождения", - отметил Дмитрий Кулеба.

Томаш Петршичек заверил, что правительство Чехии бдит, чтобы гражданам Украины гарантировались все законные права, а предприятия придерживались трудового права. Компании, которые будут прибегать к дискриминационным шагам или не будут выполнять обязательства, потеряют право участвовать в ряде правительственных программ.

Министр иностранных дел Чехии также заверил Дмитрия Кулебу, что документы на пребывание граждан Украины в Чехии будут продлены на период пандемии, и штрафов за просроченные документы не будут налагать.

Главы МИД Украины и Чехии также договорились организовать транзитный коридор для чешских и украинских граждан через Словакию.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет штрафовать граждан Украины за просроченные документы на время действия ограничительных мероприятий, введенных в связи с эпидемией коронавируса.