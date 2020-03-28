Туреччина зупинила міжнародне авіасполучення і міжміські потяги 

Туреччина зупинила всі міжнародні авіаперельоти і призупинила рух потягів інтерсіті в суботу в рамках заходів щодо стримування коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Кількість випадків зараження коронавірусом в Туреччині за добу зросла на третину і сягнула 5 698, загинули 92 людини.

Відповідно до нових заходів, оголошених президентом Ердоганом у п’ятницю, громадяни Туреччини повинні перейти на "добровільний карантин", залишаючись вдома, за винятком здійснення покупок або основних потреб.

Державні установи, як і приватний сектор, повинні перейти до гнучкої системи роботи з мінімальною кількістю співробітників.

Державна залізниця Туреччини заявила, що всі міжміські поїзди зупинені з суботи до подальшого повідомлення. Ердоган оголосив, що подорожі міжміськими потягами можливі лише з дозволу місцевих влад.

У більш детальному повідомленні МВС країни зазначило, що всі громадяни повинні залишатися у містах, де вони проживають, а виїжджати дозволено лише за показанням лікаря, у випадку смерті близького члена сім'ї або відсутності житла.

Авіакомпанія Turkish Airlines виконуватиме рейси лише з Анкари і Стамбулу до найбільших міст Туреччини. Пасажирам для подорожі потрібно буде отримати дозвіл в офісі губернатора. Міжнародне авіасполучення зупинене.

Всі автобусні термінали будуть оснащені медичним персоналом для проведення регулярних перевірок здоров’я працівників та пасажирів.

Окремо Міністерство охорони здоров'я оголосило про заборону звільнень медичного персоналу впродовж наступних трьох місяців.