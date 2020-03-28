Wizz Air не літатиме з аеропорту "Київ" до 30 квітня

Компанія Wizz Air, найбільший лоу-кост авіаперевізник у Центральній і Східній Європі, призупинила виконання рейсів до та з Міжнародного аеропорту "Київ" до 30 квітня включно.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі авіакомпанії в суботу.

Відзначається, що рішення ухвалене у зв’язку із подовженим через обмеження уряду терміном тимчасового закриття аеропорту.

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Пасажири, бронювання яких зазнали змін, будуть автоматично поінформовані через електронну пошту у разі, якщо вони бронювали квитки безпосередньо на сайті авіакомпанії чи через мобільний додаток авіакомпанії.

120% компенсація вартості квитків буде перерахована на рахунок WIZZ у формі кредиту, який можна використати впродовж наступних 24 місяців на придбання послуг та товарів Wizz Air. Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування, що потребує більше часу для виконання.

Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агенції, а також через онлайн-агенції – повинні зв’язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.