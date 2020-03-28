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Wizz Air не будут летать из аэропорта "Киев" до 30 апреля

Суббота, 28 марта 2020, 14:16

Компания Wizz Air, крупнейший лоу-кост авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, приостановила выполнение рейсов в и из Международного аэропорта "Киев" до 30 апреля включительно.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе авиакомпании в субботу.

Отмечается, что решение принято в связи с удлиненным из-за ограничений правительства сроком временного закрытия аэропорта.

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Пассажиры, бронирование которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте в случае, если они бронировали билеты непосредственно на сайте авиакомпании или через мобильное приложение авиакомпании.

120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, что требует больше времени для выполнения.

Пассажиры, которые осуществляли бронирования через туристические агентства, а также через онлайн-агентства - должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

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