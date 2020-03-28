Сотни человек будут судиться с властями Тироля из-за "курорта-рассадника" коронавируса

Из-за вероятного заражения коронавирусом на австрийском курорте Ишгль сотни человек объединятся для предъявления иска и подачи заявления о преступлении относительно действий властей федеральной земли Тироль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В коллективном иске и заявлении о преступлении, которые готовит австрийское Общество защиты прав потребителей (VSV), власти австрийской федеральной земли Тироль обвиняются в запоздалой реакции на выявленные случаи заражения коронавирусом.

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О готовности поддержать иск уже сообщили 400 человек, более 350 из них - немцы, отдыхавшие в Ишгле и Пацнаунтале.

Курорт Ишгль, по сообщениям ряда СМИ, считается рассадником коронавируса в Европе. VSV возлагает ответственность за это на главу правительства Тироля Гюнтера Платтера, мэра города Ишгль и владельцев отелей и подъемников на курорте.

Австрийская прокуратура, однако, отказалась начинать расследование только на основании сообщений в СМИ.

Власти Тироля обвиняют в запоздалой реакции на данные о первых случаях коронавируса в Ишгле, повлекших распространение инфекции среди отдыхающих.

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Общество VSV обратилось к людям с призывом выступить свидетелями в деле, в котором необходимо доказать, что "с закрытием лыжного курорта промедлили из-за коммерческого интереса".

Ишгль начали вспоминать в негативном контексте, поскольку в начале марта у бармена одного из местных баров обнаружили коронавирус, однако местные власти сообщили, что угрозы нет, а потому курорт оставался открытым. Карантин в Тироле ввели только 19 марта.

Между тем в самой Австрии, а также в Германии, Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, Великобритании и Канаде обнаружили сотни зараженных, которые отдыхали именно в Ишгле.