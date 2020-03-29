МЗС назвав країни, у яких на карантині залишаються близько 170 українців

Близько 170 українців перебувають на карантині за кордоном станом на вечір 28 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС щодо коронавірусу.

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Зі 171 громадян України на карантині, найбільше перебувають у Польщі – 107. Решта – у Бразилії (16), Італії (10), В’єтнамі (9), Румунії (5), ОАЕ (3), Нігерії (2). По одному – у Бельгії, Нідерландах, Молдові, Росії, Австралії, Азербайджані, Катарі, Китаї.

27 українців проходять лікування за кордоном: п’ятеро – в Італії, по четверо – у Німеччині та Домініканській Республіці, троє – в Австрії, по 2 – у Польщі, Нідерландах та ОАЕ, по одному – в Іспанії, Нідерландах, Швейцарії, США та на Сейшельських островах.



Одужали вже 8 українців: четверо у Японії, двоє – в Італії, по одному – у Польщі та Німеччині.

За даними Міністерства закордонних справ, станом на вечір 28 березня додому повернулися 129 716 громадян. Це на 10 тисяч більше, ніж увечері 27 березня.



Нагадаємо, після звістки про закриття Україною кордонів, 27 березня на польсько-українському кордоні утворилися кілометрові черги з українців, охочих повернутись додому.



В МЗС України пізніше уточнили, що після 27 березня можливість потрапити в Україну на приватному авто збережеться у пунктах пропуску, які надають таку можливість.

