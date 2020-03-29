МИД назвал страны, в которых на карантине остаются около 170 украинцев

Около 170 украинцев находятся на карантине за рубежом по состоянию на вечер 28 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД.

Из 171 граждан Украины на карантине, большинство находятся в Польше – 107. Остальные – в Бразилии (16), Италии (10), Вьетнаме (9), Румынии (5), ОАЭ (3), Нигерии (2). По одному – в Бельгии, Нидерландах, Молдове, России, Австралии, Азербайджане, Катаре, Китае.

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27 украинцев проходят лечение за рубежом: пять – в Италии, по четыре – в Германии и Доминиканской Республике, трое – в Австрии, по два – в Польше, Нидерландах и ОАЭ, по одному – в Испании, Нидерландах, Швейцарии, США и на Сейшельских островах.

Выздоровели уже 8 украинцев: четверо в Японии, двое – в Италии, по одному – в Польше и Германии.

По данным Министерства иностранных дел, по состоянию на вечер 28 марта домой вернулись 129 716 граждан Украины. Это на 10 тысяч больше, чем вечером 27 марта.

Напомним, после известия о закрытии Украиной границ, 27 марта на польско-украинской границе образовались километровые очереди из украинцев, желающих вернуться домой.

В МИД Украины позже уточнили, что после 27 марта возможность попасть в Украину на частном авто сохранится в пунктах пропуска, которые предоставляют такую ​​возможность.