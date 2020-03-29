Представництво ЄС відреагувало на намір скоротити фінансування Суспільного

Представництво ЄС в Україні та низка окремих країн закликали забезпечити фінансування суспільного мовника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter представництва.

"У часи кризи, спричиненої Covid-19, суспільне мовлення відіграє важливу роль швидкого, точного й об’єктивного інформування громадян. Європейський Союз, Німеччина, Японія, Швеція, Велика Британія та США підтримують Суспільне і закликають усі відповідальні сторони забезпечити його належне фінансування для виконання цієї місії", - зазначають у спільній заяві.

У часи кризи, спричиненої #Covid19, суспільне мовлення відіграє важливу роль швидкого, точного й об'єктивного інформування громадян. 🇪🇺 🇩🇪 🇯🇵 🇸🇪 🇬🇧 🇺🇸 підтримують Суспільне і закликають усі відповідальні сторони забезпечити його належне фінансування для виконання цієї місії. — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) March 29, 2020

Нагадаємо, 26 березня з’явилася інформація про наміри уряду переглянути видатки державного бюджету, зокрема й фінансування Суспільного.

27 березня команда Суспільного мовника звернулася до Кабінету міністрів з відкритим листом, зазначаючи, що зменшення його фінансування на 480 мільйонів гривень може призвести до зупинки діяльності.

"Після сплати боргу [компанії "Євроньюз"] та зменшення бюджетного фінансування в мовника залишиться лише 881 млн грн. Таких коштів недостатньо для роботи телерадіокомпанії, адже навіть на видатки "виживання" (оплата послуг трансляції, податків та обов’язкових зборів, комунальних платежів і зобов’язань, що існують) потрібно більше. Зменшення фінансування може призвести до повної зупинки роботи телерадіокомпанії", - йдеться у листі.

До складу Суспільного входить два національні телеканали (UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА), три національні радіоканали (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь, UA: Радіо Культура), а також діджитал-платформи та теле- й радіоканали у регіонах.