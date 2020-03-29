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Представительство ЕС отреагировало на намерение сократить финансирование Общественного

Воскресенье, 29 марта 2020, 14:56

Представительство ЕС в Украине и ряд отдельных стран призвали обеспечить финансирование общественного вещателя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter представительства.

"Во времена кризиса, вызванного Covid-19, общественное вещание играет важную роль в быстром, точном и объективном информировании граждан. Европейский Союз, Германия, Япония, Швеция, Великобритания и США поддерживают Общественное и призывают все ответственные стороны обеспечить его надлежащее финансирование для выполнения этой миссии", - отмечают в заявлении.

Напомним, 26 марта появилась информация о намерениях правительства пересмотреть расходы государственного бюджета, в том числе финансирование Общественного.

27 марта команда Общественного вещателя обратилась к Кабинету министров с открытым письмом, отмечая, что уменьшение его финансирование на 480 миллионов гривен может привести к остановке деятельности.

"После уплаты долга [компании "Евроньюз"] и уменьшения бюджетного финансирования, у вещателя останется только 881 млн грн. Таких средств недостаточно для работы телерадиокомпании, ведь даже на расходы "выживания" (оплата услуг трансляции, налогов и обязательных сборов, коммунальных платежей и обязательств, существующих) нужно больше. Уменьшение финансирования может привести к полной остановке работы телерадиокомпании", - говорится в письме.

В состав Общественного входит два национальные телеканала (UA: ПЕРВЫЙ и UA: КУЛЬТУРА), три национальных радиоканала (UA: Украинское радио, UA Радио Луч, UA: Радио Культура), а также диджитал-платформы и теле- и радиоканалы в регионах.

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