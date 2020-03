В США возможны свыше 100 тысяч смертей от коронавируса – правительственный эксперт

В США от коронавируса может погибнуть свыше 100 тысяч человек, а заболеть – несколько миллионом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times, такое предположение высказал главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям Энтони Фочи в программе "State of the Union".

"Я допускаю между 100 тысяч и 200 тысяч, - отметил он, добавив, что подразумевает летальные исходы. - У нас будут миллионы случаев инфицирования".

Он рассказал также, что после "очень интенсивных дискуссий" в Белом Доме президент США Дональд Трамп решил не вводить жесткий карантин в отдельных районах Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута.

По состоянию на 29 марта, количество погибших от коронавируса в США достигло 2048 человек, количество инфицированных – 121 563.

Эпицентрами эпидемии в стране является агломерация Нью-Йорка (52,318 случаев и 728 погибших), и Нью-Джерси (11,124 случаев и 140 погибших).

Напомним, 27 марта США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса.