На найвідомішій вершині Швейцарії написали заклик до громадян через коронавірус

Кожного вечора протягом останнього тижня на вершину гори Матерхорн у Швейцарії проектували світловий напис "Залишайтеся вдома" або "Надія".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

За останніми даними Федерального офісу громадського здоров’я, у Швейцарії виявили вже більше 14 330 випадків інфікування коронавірусом, з них 1123 – за останні 24 години. Кількість загиблих сягла 257.

"Криза триватиме, кількість нових випадків і далі буде зростати. Ми маємо захистити населення і лікарні. Обмежувальні заходи дають результат, але потрібна ваша дисципліна: дотримуватися дистанції, обмежувати соціальні контакти і лишатися вдома", - наголосив у своєму Twitter Ален Берсе, керівник Федерального департаменту внутрішніх справ.

Швейцарія почала впроваджувати перші обмеження більш ніж 3 тижні тому. Близько 2 тижнів тому зачинилися школи, бари, ресторани та непродуктові магазини, людей закликали, за можливості, працювати дистанційно.

Близько 150 тисяч підприємств перевели працівників на скорочений графік. Найбільш постраждалий швейцарський кантон, Тічино, на кордоні з Італією, зупинив все виробництво.

В уряді Швейцарії анонсували пакет підтримки для бізнесу обсягом 44 мільярди доларів, проте визнають, що цього не достатньо для пом’якшення економічних наслідків пандемії.

Нагадаємо, у зв’язку з пандемією коронавірусу Швейцарія перенесла референдум щодо скасування угоди з ЄС, яка гарантує вільне пересування громадян між Швейцарією та країнами-членами ЄС.