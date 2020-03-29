На самой известной вершине Швейцарии написали призыв к гражданам через коронавирус

Каждый вечер в течение последней недели на вершину горы Маттерхорн в Швейцарии проектировали световую надпись "Оставайтесь дома" или "Надежда".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

По последним данным Федерального офиса общественного здоровья, в Швейцарии обнаружили уже более 14 330 случаев инфицирования коронавирусом, из них 1123 – за последние 24 часа. Количество погибших достигло 257.

"Кризис продлится, количество новых случаев и дальше будет расти. Мы должны защитить население и больницы. Ограничительные меры дают результат, но нужна ваша дисциплина: соблюдать дистанцию, ограничивать социальные контакты и оставаться дома", - отметил в своем Twitter Ален Берсе, руководитель Федерального департамента внутренних дел.

Швейцария начала внедрять первые карантинные ограничения более 3 недель назад. Около 2 недель назад закрылись школы, бары, рестораны и непродуктовые магазины, людей призвали, по возможности, работать дистанционно.

Около 150 тысяч предприятий перевели сотрудников на сокращенный график. Наиболее пострадавший швейцарский кантон, Тичино, на границе с Италией, остановил все производство.

В правительстве Швейцарии анонсировали пакет поддержки для бизнеса объемом 44 миллиарда долларов, однако признают, что этого недостаточно для смягчения экономических последствий пандемии.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Швейцария перенесла референдум об отмене соглашения с ЕС, которое гарантирует свободное передвижение граждан между Швейцарией и странами-членами ЕС.