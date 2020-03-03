Глава МВД Турции заявил о "130 тысячах беженцев", которые прошли в Грецию

Турция заявляет, что количество мигрантов, которые перешли в последние дни с турецкой территории в Грецию, достигло 130 469.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил во вторник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на утро (9:15) 3 марта количество мигрантов, которые перешли из Турции в Грецию через провинцию Эдирне, достигло 130 469", - заявил Сойлу в Twitter.

Читайте также Береговая охрана Греции стреляла в море в сторону лодки с мигрантами

Афины пока не отреагировали на озвученные в Анкаре цифры. Однако в понедельник Греция заявляла, что около тысячи мигрантов достигли ее восточных Эгейских островов с утра воскресенья.

В понедельник после обеда, по данным греческих СМИ, в течение двух часов было зафиксировано 4354 незаконных пересечений границы. Еще 24 тысячи мигрантов, которые собрались у границы, греческие пограничники не пустили.

В понедельник греческая береговая охрана стреляла в море в сторону лодки с мигрантами, которые направлялись из Турции на греческие острова.

Эрдоган в понедельник предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Он выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС от 2016 года по сдерживанию беженцев.