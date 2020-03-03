Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців

В Греції місцеві фермери стягнули до кордону з Туреччиною трактори, щоб допомогти поліції і армії стримувати мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Protothema.

Сотні фермерів у понеділок ввечері прибули на своїй сільськогосподарській техніці до кордону у регіоні Еврос, щоб допомогти органам влади, чия робота в останні години зосередилася у його південній частині.

Трактори та інша техніка з великими фарами допомагали армії і поліції працювати в глибокій темряві.

"Ми зобов'язані підтримати зусилля влади, щоб всі зрозуміли, і особливо Туреччина, що Греція не – виноградник. Така реакція повинна була з'явитися відразу, коли ця проблема виникла у 2015 році", - сказав один із фермерів.

Όχι δεν ξεκινούν κινητοποιήσεις οι αγρότες στις Φέρες. Πηγαίνουν με τα τρακτέρ τους στο Δέλτα του ποταμού Έβρου για να... Опубліковано Panagiotis Savvidis Понеділок, 2 березня 2020 р.

Ердоган у понеділок попередив Європу, що "мільйони мігрантів та біженців" скоро вирушать до її кордонів. Він виступив із заявою після того, як оголосив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року щодо стримування біженців.

Грецька берегова охорона у понеділок стріляла в морі в сторону човна з мігрантами, які прямували з Туреччини до грецького острова.