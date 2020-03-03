Греческие фермеры на тракторах приехали к границе сдерживать беженцев

В Греции местные фермеры стянули к границе с Турцией тракторы, чтобы помочь полиции и армии сдерживать мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Protothema.

Сотни фермеров в понедельник вечером прибыли на своей сельскохозяйственной технике к границе в регионе Эврос, чтобы помочь органам власти, чья работа в последние часы сосредоточилась в его южной части.

Тракторы и другая техника с большими фарами помогали армии и полиции работать в глубокой темноте.

"Мы обязаны поддержать усилия власти, чтобы все поняли, и особенно Турция, что Греция не - виноградник. Такая реакция должна была появиться сразу, когда эта проблема возникла в 2015 году", - сказал один из фермеров.

Όχι δεν ξεκινούν κινητοποιήσεις οι αγρότες στις Φέρες. Πηγαίνουν με τα τρακτέρ τους στο Δέλτα του ποταμού Έβρου για να... Опубліковано Panagiotis Savvidis Понеділок, 2 березня 2020 р.

Эрдоган в понедельник предупредил Европу, что "миллионы мигрантов и беженцев" скоро отправятся к ее границам. Он выступил с заявлением после того, как объявил, что Турция больше не может выполнять соглашение с ЕС 2016 года по сдерживанию беженцев.