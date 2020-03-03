Кулеба прокомментировал слухи о своем назначении главой МИД

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал свое возможное назначение на должность министра иностранных дел на внеочередном заседании Верховной рады в среду.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на полях конференции по результатам выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Киеве во вторник.

Кулеба не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о своем вероятном назначении.

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"Все назначения состоятся, или не состоятся, по результатам завтрашнего дня. Я думаю, что до этого нет смысла спекулировать. Я привык всегда делать выводы по результатам принятых или не принятых решений", - сказал он.

В то же время Кулеба отметил, что объединение должностей министра иностранных дел Украины и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции только усилит интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО.

"Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет объединять эти должности, это будет усиление и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции", - сказал он.

Также Кулеба отметил, что не боится брать на себя возможные дополнительные полномочия, "но решение - в руках президента и парламента".

По данным УП, Кулеба может заменить нынешнего главу МИД Вадима Пристайко.