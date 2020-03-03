В Австрії підтвердили 21 випадок коронавірусу, 350 осіб на карантині

В Австрії підтвердили ще три випадки захворювання на новий коронавірус, загальна кількість інфікованих зросла до 21 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

Детальна інформація про хворих, а також місце їх перебування поки не розголошується.

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Міністр охорони здоров’я Рудольф Аншобер заявив, що близько 350 осіб по всій Австрії перебувають у карантині. Більшість з них - це люди, які мали тісний контакт з хворими.

Випадки інфікування зафіксували у Відні, Тіролі, Нижній Австрії, Зальцбурзі та у Штирії.

За даними медиків, більшість хворим мають легкі симптоми, лише один 72-річний пацієнт протягом певного часу лікується в реанімаційному відділенні і його стан вважається важким.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

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