Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії вперше зафіксували сповільнення поширення коронавірусу

"Супервівторок" у США: демократи у 14 штатах обиратимуть суперника для Трампа

У 2019 році Україна виконала лише 37% завдань за Угодою про асоціацію

Застудженого Папу Франциска перевірили на коронавірус






В Австрії підтвердили 21 випадок коронавірусу, 350 осіб на карантині

Вівторок, 3 березня 2020, 12:11

В Австрії підтвердили ще три випадки захворювання на новий коронавірус, загальна кількість інфікованих зросла до 21 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Kurier.

Детальна інформація про хворих, а також місце їх перебування поки не розголошується.

Читайте також
В Італії вперше зафіксували сповільнення поширення коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Рудольф Аншобер заявив, що близько 350 осіб по всій Австрії перебувають у карантині. Більшість з них - це люди, які мали тісний контакт з хворими.

Випадки інфікування зафіксували у Відні, Тіролі, Нижній Австрії, Зальцбурзі та у Штирії.

За даними медиків, більшість хворим мають легкі симптоми, лише один 72-річний пацієнт протягом певного часу лікується в реанімаційному відділенні і його стан вважається важким.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

Читайте також: "Втеча від стабільності: як коронавірус вплине на економіку світу, Європи та України"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Австрія
powered by lun.ua