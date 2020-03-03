В Італії вперше зафіксували сповільнення поширення коронавірусу

В Італії вперше за останні тижні зафіксували сповільнення поширення нового коронавірусу. У понеділок було зафіксовано на 270 випадків менше, ніж у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на la Reppublica.

За офіційними даними, з лікарень за два дні були виписані 66 пацієнтів, у яких раніше виявили коронавірус, загалом одужали 149 осіб.

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На сьогодні в Італії налічується 1835 пацієнтів, хворих на коронавірус. Померли 52 людини, переважно похилого віку, які також мали інші серйозні захворювання.

Італійська влада вважає, що наступні кілька днів будуть визначальними щодо розуміння того, чи допомагають урядові заходи зупинити поширення коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що у Ломбардії, яка є епіцентром коронавірусу в Італії, виникла надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я: не вистачає місць у лікарнях та лікарів.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що в Євросоюзі підвищили рівень коронавірусного ризику з "помірного" до "високого".

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