В Швейцарии подтверждены 47 случаев коронавируса

В Швейцарии официально подтверждено 47 случаев коронавируса, она входит в топ-20 стран мира, наиболее пострадавших от распространения болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Случаи заражения зарегистрированы в 12 из 26 кантонов, больше всего в Цюрихе и Граубюндене - по 9 случаев. Ни одного смертельного случая в стране не зарегистрировано.

Карта зарегистрированных случаев заболевания в Швейцарии

Из-за распространения коронавируса правительство классифицировало ситуацию в стране как "особую" в соответствии с положениями закона об эпидемии. Это позволяет властям взять на себя определенные полномочия в 26 кантонах и принимать меры, включая запрет на проведение мероприятий. Применение этих правовых норм – первый случай в истории Швейцарии.

Правительство уже запретило все крупные мероприятия с участием более 1000 человек, по меньшей мере, до 15 марта. Среди отмененных мероприятий - Женевский международный автосалон, ярмарка часов Baselworld, Международный кинофестиваль и Форум по правам человека в Женеве.

Все футбольные и хоккейные матчи в чемпионатах страны также отменяются как минимум до 15 марта.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в Евросоюзе повысили уровень коронавирусного риска с "умеренного" до "высокого".

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