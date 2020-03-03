У ЄС з'явився новий аргумент, щоб не переглядати УА з Україною – Мінекономіки

Вихід Великої Британії зі складу ЄС та необхідність переговорів із Лондоном про нову торгову політику може використовуватися Єврокомісією як аргумент про неможливість оновлення Угоди про асоціацію з Україною.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2019. Результати та плани" розповів директор департаменту міжнародного співробітництва Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Олексій Рожков.

За його словами, Україна налаштована на серйозний перегляд Угоди про асоціацію. "Наша позиція – перегляд не має стосуватися лише тарифної політики", - заявив він. Модернізувати слід всю угоду, каже Рожков.

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За словами чиновника, пріоритетом у діалозі з ЄС стане питання тарифних квот, на нестачу яких регулярно скаржаться українські експортери.

"Ми розуміємо, що ЄС уникатиме такої серйозної розмови. У них тепер з'явився аргумент на користь цього – необхідність переговорів із Великою Британією про нові умови торгівлі після Brexit. Будь-як до кінця року ми підготуємо наші пропозиції по перегляду Угоди про асоціацію, що дозволить розпочати діалог із ЄС", - додав Рожков.

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